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Show da Esquadrilha da Fumaça será na próxima terça-feira em Bonito

A apresentação será às 15h00 e a esquadrilha terá a sua formação completa, com 7 aeronaves, mais dois aviões

Luiz Guido Junior

Publicado em 30/07/2017 às 09:00

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Com apoio da Prefeitura Municipal, os aviões da Esquadrilha da Fumaça da Aeronáutica se apresentarão no Aeroporto Regional de Bonito na próxima terça-feira, dia 1º de agosto.

Esquadrilha da Fumaça é o nome popular do "Esquadrão de Demonstração Aérea" (EDA), formado por um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo.

A finalidade do esquadrão, de acordo com o EDA, é aproximar os meios aeronáuticos, civil e militar, contribuir para a maior integração entre a Aeronáutica e as demais Forças Armadas e marcar a presença da FAB em eventos no Brasil e no exterior.

A visita técnica ao Aeroporto Regional de Bonito foi realizada no dia 29 de junho pelo Major Costa, oficial precursor da ADA (Esquadrilha da Fumaça), na ocasião acompanhado pelo secretário de Turismo Indústria e Comércio, Augusto Mariano. Após a vistoria, a estrutura do aeroporto foi elogiada e aprovada integralmente.

A apresentação será às 15h00 e a esquadrilha terá a sua formação completa, com 7 aeronaves, mais dois aviões, sendo um de reserva e outro avião de apoio para o transporte de carga (Hércules ou Búfalo). Neste domingo, a apresentação acontece em Campo Grande.

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