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Ambev abre vagas para trainee com salários de R$ 6 mil

Inglês fluente e disponibilidade para viagens são atributos importantes na seleção. As inscrições vão até 15 de setembro

Luiz Guido Junior

Publicado em 31/07/2017 às 08:02

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A Ambev está com inscrições abertas para o programa de trainee da empresa. Um dos principais diferenciais é que os aprovados já ingressam na companhia como funcionários contratados. O salário inicial é de R$ 6.100 e não há um número limitado de vagas.

A companhia procura jovens recém-formados com perfil empreendedor que queiram crescer profissionalmente. Inglês fluente, disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país são atributos importantes.

A primeira fase da seleção é composta por provas on-line de diagnóstico de perfil, inglês e raciocínio lógico. Em seguida, os candidatos fazem a etapa de Business Case, na qual realizam a análise de um case on-line.
Depois desta etapa, acontecem entrevistas presenciais por todo o país. Posteriormente, há a realização de um painel de negócios, quando os jovens desenvolvem um case em equipe. Na parte final do processo seletivo, acontecem entrevistas em grupo com o vice-presidente e o presidente da Ambev. Estudantes e recém-formados de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever até 15 de setembro aqui.

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