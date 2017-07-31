Trabalhador rural morre afogado ao passar por riacho durante lida com gado no Pantanal de MS

Corumbá
Ele caiu do cavalo e não conseguiu retomar à superfície devido à movimentação da boiada.
Um trabalhador rural de 46 anos morreu afogado na manhã de domingo (30), em um riacho de uma fazenda do Pantanal do Nabileque, distante 70 quilômetros da área urbana de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
Colegas da vítima contaram ao Corpo de Bombeiros que ela trabalhava no manejo do gado montado em um cavalo e quando passava pelo riacho, caiu.
Os trabalhadores disseram aos bombeiros que o colega não conseguiu voltar à superfície por causa da passagem da boiada.
O corpo do peão foi encontrado a três metros de profundidade. O afogamento foi por volta das 8h30 (de MS) e o resgate do corpo às 16h30.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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