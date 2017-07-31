Trabalhador rural morre afogado ao passar por riacho durante lida com gado no Pantanal de MS

Um trabalhador rural de 46 anos morreu afogado na manhã de domingo (30), em um riacho de uma fazenda do Pantanal do Nabileque, distante 70 quilômetros da área urbana de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Colegas da vítima contaram ao Corpo de Bombeiros que ela trabalhava no manejo do gado montado em um cavalo e quando passava pelo riacho, caiu.

Os trabalhadores disseram aos bombeiros que o colega não conseguiu voltar à superfície por causa da passagem da boiada.

O corpo do peão foi encontrado a três metros de profundidade. O afogamento foi por volta das 8h30 (de MS) e o resgate do corpo às 16h30.