Criança de dois anos se tranca no banheiro e tem de ser resgatada

Geral
O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a uma ocorrência inusitada, mas que representa um grave risco de acidente e que serve de alerta para outros pais. Uma criança de apenas dois anos ficou presa no banheiro. O incidente foi registrado na rua João Pessoa, em frente ao Forrozão, em Anastácio.
De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, a equipe foi acionada às 18h08. De acordo com a mãe da criança, ela foi pegar uma toalha e a menor se trancou no banheiro com a chave. Com o uso de um pé de cabra, foi efetuada a entrada forçada no local e retirada a criança.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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