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Amigos da Educação, alunos e familiares lamentam a morte do professor Salvador

Profissional que já atuou em Aquidauana passou mal na sala de aula na Capital, foi internado e teve um infarto

Flavio Brito

Publicado em 02/08/2017 às 13:17

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Profissionais da Educação e alunos estão de luto pela morte do professor Salvador Garcia Júnior, 55 anos, que faleceu em Campo Grande nesta terça-feira (1º), depois de sofrer um infarto fulminante. Em Aquidauana, o professor deu aulas de Geografia na Escola Marechal Deodoro da Fonseca. Atualmente, ele lecionava em Campo Grande, nas Escolas Estaduais Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa e Sagrado Coração de Jesus.

De acordo com as informações da família, o professor se sentiu mal na segunda-feira (31) de manhã, ainda na sala de aula. Ele foi levado pelos colegas de trabalho para o hospital da Cassems na Capital. Ele foi internado e passaria por exames ontem (1º), mas teve o infarto e não resistiu.
A família espera pela liberação do cartório para fazer o translado para a cidade Umuarama, no Paraná, onde o corpo do professor Salvador Garcia Júnior será sepultado, às 9h desta quinta-feira (3).  Salvador era casado e deixa um filho.

“Que paulada da vida quando menos se espera! Deixo essa foto do dia e que o Sr. realizou seu sonho de adolescente e tive a honra de estar ao seu lado e te ver parecendo uma criança indo ao parque de diversão. Cuida de nós ai de cima, sentirei muita saudade. Tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos, terá cerveja gelada e muito Rock’n’Roll!!! Descanse em paz meu bom e obrigado por tudo. Te amo paizão”, escreveu o filho do professor, Salvador Garcia Neto, em postagem no seu perfil do Facebook.

 

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