Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:41

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Curso virtual oferece capacitação para gestores ambientais municipais

Flavio Brito

Publicado em 02/08/2017 às 16:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Servidores e gestores municipais, vereadores e técnicos da Câmara Municipal e integrantes dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente podem participar do Curso de Estruturação da Gestão Ambiental, disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente em plataforma virtual e intermediado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O curso terá carga horária de 80h a distância e ocorrerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Ministério do Meio Ambiente, porém haverá pelo menos dois momentos presenciais de, no mínimo, 16h que será realizado em Campo Grande.

O primeiro encontro presencial será realizado nos dias 24 e 25 de agosto e terá como programação a apresentação da plataforma virtual e uma oficina de elaboração de projetos e captação de recursos. O local de realização do evento será informado posteriormente. O curso no ambiente virtual terá início em 11 de setembro e término no dia 12 de janeiro de 2018.

O objetivo do curso é contribuir para qualificar a gestão ambiental municipal por meio de processos formativos continuados, facilitando a descentralização e a gestão compartilhada, visando ao fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). Serão abordados no curso os seguintes temas:

• Fortalecimento da Politica Ambiental Municipal;
• Atribuições da Gestão Ambiental;
• Descentralizar e Qualificar a Gestão Ambiental e Estruturação da Gestão Ambiental municipal, entre outros.

Os interessados podem procurar a Unidade de Municipalização e Gestão Ambiental do Imasul, até o dia 18 de agosto de 2017, ou obter mais informações pelos telefones (67) 3318-5646 ou (67) 3318-5623.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo