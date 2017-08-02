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Equipe da Total Bike Bicicletaria encontra modelo perdido na BR-262

Bike caiu do transportador no trajeto entre Anastácio e o distrito de Piraputanga no dia 16 de julho

Flavio Brito

Publicado em 02/08/2017 às 13:55

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A equipe da Total Bike Bicicletaria recuperou o modelo perdido no dia 16 de julho, na BR-262. A bike TSW cor branca com verde havia caído do transportador por volta das 8h de ontem, no trajeto entre a avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, e a entrada do distrito de Piraputanga.

A equipe da Total Bike tinha se deslocado até lá para realizar um passeio com turistas do Paraná pela região. De acordo com o Wanderlei, o trecho chegou a ser refeito no dia 17 de julho, mas nada foi encontrado. A bicicleta foi encontrada no mesmo dia em que havia sido perdida.

Amigos em comum de membros da equipe Total Bike deram a notícia de que um modelo havia sido achado na BR-262 e que poderia ser o mesmo.  A esposa de Wanderlei foi quem fez o reconhecimento da bicicleta nesta terça-feira (1º).
 

 

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