Hospital Universitário da UFGD abre concorrência para serviço de lanchonete

A Comissão Permanente de Licitação do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) publicou nesta quarta-feira (2), no Diário Oficial da União (DOU), o Edital da Concorrência nº 02/2017, “para cessão de uso de área destinada à exploração dos serviços de lanchonete”. A concorrência, do tipo “maior oferta”, será realizada sob o regime de empreitada por preço global, com valor mínimo da oferta do aluguel estipulado em R$ 2.321,51.



A sessão pública para abertura dos envelopes contendo documentação e proposta será realizada dia 6 de setembro de 2017, às 9 horas, no auditório do HU-UFGD. Podem participar “quaisquer licitantes que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto e comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos”, segundo especificações constantes do edital.



Os interessados em participar da concorrência podem realizar, se desejarem, uma vistoria prévia no local onde serão executados os serviços (dependências da lanchonete). A vistoria não é obrigatória, e quem se interessar em conhecer previamente o espaço, deve agendar a visita junto ao Setor de Hotelaria do HU-UFGD, pelo telefone (67) 3410-4112.



De acordo com o edital, o horário de atendimento da lanchonete deverá ser das 6h às 22h, beneficiando usuários, acompanhantes e visitantes (que muitas vezes vêm de outros municípios), bem como os colaboradores do hospital.



O edital com todas as informações sobre a Concorrência nº 02/2017 está disponível no site do HU-UFGD e pode ser acessado pelo link http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufgd/licitacoes-e-contratacoes/licitacoes/-/asset_publisher/TTSSD41CH989/content/id/1762220/2017-01-licitacoes-2017



Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (67) 3410-3076 ou pelo e-mail comprashu@ufgd.edu.br. O HU-UFGD fica na rua Ivo Alves da Rocha, nº 558, Bairro Altos do Indaiá, CEP 79.823-855, em Dourados-MS.