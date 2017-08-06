Garntidos R$ 2,6 milhões para pontes de concreto em Dois Irmãos do Buriti

O município de Dois Irmãos do Buriti tem a garantia de R$ 2,6 milhões do Governo do Estado para a construção de duas pontes de concreto armado. A primeira delas já está em execução sobre o córrego Sucuri (obra com contrapartida da União por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil). A segunda será erguida sobre o córrego Vermelho.

Dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) apontam que a obra da travessia sobre o córrego Sucuri está 80% concluída. A ponte fica na Estrada Morro Grande e possui 28 metros de comprimento por seis de largura. Na edificação são aplicados R$ 647,3 mil.

A segunda ponte que o Governo do Estado vai construir em Dois Irmãos do Buriti tem custo estimado de R$ 2 milhões. A obra está em processo de licitação e o projeto prevê uma passagem de 50 metros de distância por 10 de largura na MS-450, sobre o córrego Vermelho – limite do município com Aquidauana.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as construções objetivam o desenvolvimento e o progresso da região. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirma o gestor. Segundo ele, o Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontuou o governador.

Regiões

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande será beneficiado o municípios de Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.