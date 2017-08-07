Aquidauana e Anastácio vão receber projeto Saúde e Alegria nos Sertões

A subsecretária de Políticas Públicas para População Indígena (SPPPI), Silvana Dias, e os membros de sua equipe estiveram em Aquidauana nesta segunda-feira (7) para acertar os detalhes da ação social que será realizada nas aldeias Limão Verde e Aldeinha, de Anastácio, durante a passagem do 25º Rally dos Sertões. As duas comunidades vão receber atendimentos em saúde, disponibilizados pela organização da competição.

A Ação Social do Rally dos Sertões compreende a realização de diversas atividades e programas levados por uma equipe de profissionais coordenada pela SAS – “Saúde e Alegria nos Sertões”.

Os trabalhos abrangem as necessidades locais nas áreas de educação e alfabetização, saúde, meio ambiente, cultura e inclusão social, sendo executados respeitando as vocações da comunidade e estimulando o potencial de seus habitantes, promovendo o desenvolvimento territorial sustentável. Em visita à sede de O Pantaneiro, a subsecretária explicou que em Aquidauana, no dia 25 de agosto, e Anastácio, na manhã do dia 26, o foco será o atendimento em saúde. “A equipe médica conta com 20 profissionais, incluindo médicos nas especialidades de ginecologia, dermatologia e oftalmologia”, adiantou Silvana Dias. Serão duas carretas para abrigar os atendimentos.

Hoje, a ação desenvolvida é considerada a maior iniciativa social privada ligada ao esporte no país, com milhares de atendimentos médicos, distribuição de toneladas de material educativo e realização de centenas de palestras e oficinas instrutivas.