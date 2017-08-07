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Frota de ônibus escolar é entregue para reforçar transporte em 15 municípios

Os veículos foram entregues hoje (7) para 13 municípios e, em até 30 dias, Iguatemi e Taquarussu também irão receber

Flavio Brito

Publicado em 07/08/2017 às 13:41

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Quinze novos ônibus vão reforçar a frota do transporte escolar em 15 municípios sul-mato-grossenses. Adquiridos pelo Programa Caminhos da Escola, do Ministério da Educação, com contrapartida estadual, eles tiveram recursos garantidos por meio de empenho do deputado federal Geraldo Resende. A entrega das chaves foi feita na manhã desta segunda-feira (7) pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo parlamentar, em solenidade na Governadoria.

Os veículos foram entregues aos municípios de Angélica, Antônio João, Amambai, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Jateí, Nioaque, Mundo Novo e Coronel Sapucaia. Iguatemi e Taquarussu receberão os veículos em até 30 dias.

Equipados com acessibilidade, 59 assentos e características específicas para uso em vias não pavimentadas, eles irão beneficiar pelo menos 885 estudantes, número ainda maior considerando os que serão utilizados em dois turnos. Para os prefeitos, a entrega leva qualidade de vida aos alunos – porque muitos deles percorrem longo caminho das aldeias, assentamentos e fazendas, até a escola.

“A gente fica muito contente por melhor a qualidade do transporte escolar porque sabemos da necessidade e o quanto custa aos municípios”, pontuou o governador.

Ele lembrou que a situação das prefeituras não está fácil e o Governo do Estado tem procurado firmar parcerias para – mesmo no momento de crise – seguir com as entregas e melhorar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense. “Os 79 municípios estão recebendo investimentos”, destacou. “MS, embora numa crise nacional, está crescendo e entregando investimentos importantes em todas as áreas para o benefício da nossa população”, completou Reinaldo Azambuja.

Para o deputado federal, Geraldo Resende, a escolha dos ônibus como destino dos recursos federais foi para atender a um gargalo nos municípios. “Prefeitos de um grande número de municípios não têm frota própria e a contratação sai cara”, ressaltou.

Adquiridos em licitação nacional, os novos ônibus custaram R$ 252 mil cada – somando mais de R$ 3 milhões em recursos, cujo esforço para captação teve início em 2015. “Com a economia em mais um ônibus, os prefeitos podem canalizar esse recurso para outras áreas”, observou o parlamentar.

“O governador está fazendo esforço para uma verdadeira revolução nas áreas da Saúde e Educação”, completou Geraldo Resende, ao destacar o compromisso que vem sendo cumprido por Reinaldo Azambuja de dobrar os recursos garantidos pelas emendas parlamentares.

O prefeito de Amambai, Edinaldo Bandeira, agradeceu em nome dos demais prefeitos pelo empenho do deputado e apoio do governador. De acordo com ele, a parceria no momento de dificuldade é uma honra às prefeituras. “Vou ter uma linha de ônibus terceirizada a menos e o recurso vou poder aplicar em outra área”, comemorou. 

A entrega dos ônibus reuniu prefeitos dos municípios beneficiados; vereadores; a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta; secretários municipais; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júnior Mochi, e outros deputados da casa; e o subsecretario de Estado de Relações Institucionais, Alessandro Menezes. 

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