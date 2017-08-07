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Lei Maria da Penha

PM e PRF programam blitzes em Aquidauana e mais 25 municípios pela luta contra violência à mulher

As blitzes educativas serão realizadas em pontos estratégicos e elas integram as atividades do Agosto Lilás

Flavio Brito

Publicado em 07/08/2017 às 09:12

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A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam o time da Subsecretaria de Políticas Públicas Para Mulheres (SPPM) no combate à violência contra à mulher. Nesta segunda-feira (7), data em que a Lei Maria da Penha completa 11 anos no Brasil, as forças policiais programaram blitzes educativas em 25 municípios de Mato Grosso do Sul para conscientizar a população sobre a violência doméstica e familiar.

As atividades serão realizadas pela Polícia Militar entre das 8h30 às 9h30 em Campo Grande, Três Lagoas, Ponta Porã, Coxim, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Ladário, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Nova Andradina, Bataguassu, Ivinhema, Jardim, Bela Vista, Naviraí, Paranaíba, Cassilândia, Fátima do Sul, Bonito, Maracaju, Amambai e Chapadão do Sul.

Já as abordagens da PRF serão feitas das 9h30 às 10h30 em Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Dourados, Guia Lopes da Laguna, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Três Lagoas e Naviraí.

As blitzes educativas serão realizadas em pontos estratégicos. Elas integram as atividades do Agosto Lilás – mês voltado para a conscientização pelo fim da violência doméstica. Nos trabalhos das polícias, serão entregues materiais impressos contendo informações sobre as violências tipificadas na Lei Maria da Penha, para pedestres e condutores de veículos.

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