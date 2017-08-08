Caminhonete sai da pista na BR-262, em frente ao sítio Ana Paula

O carro em que um casal estava saiu da pista na BR-262, na manhã desta terça-feira (8). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a Chevrolet/S-10 perdeu o controle em frente ao sítio Ana Paula.

Ainda conforme as informações dos Bombeiros, o homem de 50 anos e a mulher de 51 anos dispensaram o atendimento da equipe de resgate. Os dois assinaram o termo de responsabilidade. A mulher ficou apenas com a marca do cinto de segurança no toráx, em virtude do impacto.