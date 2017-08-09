Incêndio em fazenda obrigou Defesa Civil a evacuar escola com 140 alunos

A Escola Estadual Padre Constantino de Monte em Maracaju (MS), precisou ser evacuada na tarde de ontem (8), devido ao incêndio que atingiu áreas de pastagens e lavouras vizinhas ao local. Os 140 alunos foram dispensados duas horas mais cedo com medo das chamas.

A diretora da escola Rosane Jung, contou entrevista ao site Campo Grande News que foi preciso evacuar a escola por volta das 15h, pois as chamas estavam muito próximas ao muro que divide o pátio e uma lavoura de milho. “Tinha muita fumaça e o cheiro era forte, ficamos com medo do fogo chegar aqui”.

O pedido de dispensa dos alunos e funcionários foi feito pela Defesa Civil que alertou para a rapidez com que as chamas se alastraram. “Primeiro eu liguei para os Bombeiros e perguntei do incêndio, eles disseram que estavam controlando, mas depois ligaram dizendo que era melhor sairmos por segurança”.

Ela conta que as chamas chegaram muito perto da escola, mas os aviões que ajudaram a apagar o fogo conseguiram evitar que o local fosse atingido pelas labaredas. “Muitos alunos subiram em cima do muro para ver as chamas, fizeram fotos, mas tinha muita fumaça”, explica.

O Corpo de Bombeiros com ajuda de funcionários de fazendas próximas, levou cerca de cinco horas para conter as chamas que só foram controladas por volta das 18h. A estimativa é de que 100 hectares foram atingidos pelas chamas, mas um levantamento completo será feito hoje.

Um produtor rural Edmilson Vicensi tentou apagar o fogo em sua fazenda com a ajuda de um trator, mas teve 80% do corpo queimado. Ele foi transferido em urgência e está internado na Santa Casa, em Campo Grande.

O incêndio também consumiu plantações de milho safrinha, que estavam prontas para serem colhidas e tratores. Áreas da Fundação MS, fazenda de pesquisa do Estado, também foram atingidas.