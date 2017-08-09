Mãe tamanduá morre atropelada e filhote é resgatado pela PRF

Geral
Animalzinho foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres na Capital
Na madrugada dessa quarta-feira (9), em Miranda (MS), os Policiais Rodoviários Federais retornavam de uma operação quando observaram um tamanduá morto atropelado no acostamento da BR-262.
Para evitar acidentes com o animal já morto, os policiais optaram por tirá-lo do local. Ao se aproximarem, observaram se tratar de uma fêmea e com ela estava um filhote vivo. A equipe, então, retirou a mãe do acostamento e resgatou o filhote.
A equipe seguiu para a Polícia Militar Ambiental de Miranda que sugeriu que o animal fosse encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande (MS). Os policiais retornavam para a capital, encaminharam o filhote para a PMA, para deixa-lo.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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