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Concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recebeu 38.262 inscrições

Flavio Brito

Publicado em 10/08/2017 às 16:49

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Com 210 novas vagas, distribuídas em 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para Delegado de Polícia, o concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recebeu 38.262 inscrições. A informação é do secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

Para o cargo de Delegado foram inscritos 9.760 candidatos. Desses, 8.675 candidatos efetivaram o pagamento da inscrição e 1.085 candidatos foram bonificados com a isenção da taxa. Cerca de 563 candidatos se declararam negros, 13 indígenas e 118 portadores de necessidades especiais. Segundo Assis, os candidatos que se declararam cotistas passarão por entrevistas para confirmação da condição.

Já no cargo de Agente de Polícia Judiciária, 28.502 candidatos se inscreveram, sendo 12.033 para Escrivão e 16.469 para o cargo de investigador de Polícia. Desse total, 22.961 candidatos efetivaram o pagamento da inscrição e 5.541 tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida. Cerca de 1.851 candidatos se declararam negros, 215 portadores de Necessidade Especiais e 85 indígenas.

A prova escrita para o cargo de Delegado está marcada para o próximo dia 20 (domingo), no prédio da Uniderp da Rua Ceará, no período vespertino. A relação completa com todos os inscritos será publicada na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial do Estado. Já o edital com o ensalamento será publicado na edição de segunda-feira (14).

A relação de inscritos e o ensalamento para o cargo de Agente de Polícia Judiciária serão publicados somente em setembro, próximo da data de realização da prova escrita já marcada para o dia 17.

Responsável pela elaboração do certame, o secretário Carlos Alberto de Assis pontuou que vem sendo um grande desafio para a equipe do governo, a realização deste concurso – o maior já realizado em número de inscritos, nos 40 anos de criação do Estado de Mato Grosso do Sul. “É sem dúvida um grande desafio realizar um certame dessa magnitude. O importante é que estamos conduzindo todo o processo de

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