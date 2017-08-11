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MPF/MS abre convênio de estágio com universidades e escolas públicas

Interessados devem encaminhar ofício ao órgão até 21 de agosto; apenas estudantes de instituições conveniadas podem participar das seleções de estágio

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 16:51

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Instituições de Ensino Superior e escolas públicas de Mato Grosso do Sul têm até 21 de agosto para firmar convênio com o Ministério Público Federal (MPF). A parceria possibilita que estudantes dos estabelecimentos conveniados concorram às vagas de estágio no MPF.

Os convênios estão abertos escolas públicas e universidades da capital e dos municípios de Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Para instituições de ensino médio e cursos universitários nas áreas de Comunicação Social/Jornalismo e Direito há possibilidade de convênio na unidade do MPF em Campo Grande (MS). No interior, as parcerias são apenas para o curso de Direito.

Os estabelecimentos que desejarem se conveniar com o MPF devem encaminhar, até 21 de agosto, ofício para o Setor de Estágio da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul (Av. Afonso Pena, 4444. Vila Cidade – Campo Grande. CEP: 79.020-907). O documento deve conter a razão social da instituição, CNPJ, nome e cargo do representante legal para assinatura.

Estudantes de instituições que não conveniadas ficam impossibilitados de participar dos processos seletivos de estágio no Ministério Público Federal do estado. Mais esclarecimentos pelo telefone (67) 3312-7220.

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