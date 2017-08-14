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Leilão da Sefaz-MS movimenta a semana com produtos em embalagens originais

Exclusivamente online, pregão tem lotes de roupas, de informática e até imagens de santos

Flavio Brito

Publicado em 14/08/2017 às 08:29

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Pela primeira vez, o tradicional leilão de bens apreendidos da Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica (pela internet). O pregão já está aberto para o arremate de 387 lotes. O fechamento automático ocorrerá na sexta-feira (18), a partir das 13h (horário de MS). Para que haja o encerramento será necessário um vazio de lance (tempo de permanência sem receber uma oferta) de até dois minutos após este horário.

Os leilões de produtos apreendidos da Sefaz-MS historicamente sempre atraíram grande e diversificado público e quase todas as suas edições presenciais ou mistas (online e presencial) foram realizadas em auditórios com espaços para centenas de pessoas. Dessa vez o interessado poderá escolher e oferecer os lances, na comodidade da sua residência, escritório ou em qualquer espaço onde tenha acesso à Internet, através do portal da Casa de Leilões (www.casadeleiloes.com.br).

O que mais chama a atenção deste pregão (aberto para a participação de pessoas físicas e jurídicas de qualquer lugar do Brasil) são a variedade e o estado do material a ser vendido, a maioria absoluta sem uso e ainda na embalagem original. Todos os lotes podem ser conferidos pessoalmente pelo interessado até  a  quinta-feira (17) nos períodos compreendidos entre 8h e 11h e 13h30 e 16h no prédio da Cofimt (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS).

O leilão oferece lotes de interesse bastante abrangente. Estarão à venda itens como cosméticos, roupas, conjunto para sala de jantar, calçados, central multimídia, panelas, espremedor de frutas, óculos, lâmpadas led, autopeças, suplementos vitamínicos, câmera digital, impressoras, rodas esportivas para automóveis, material de informática, eletrificadores rurais, luminárias, óculos, amplificadores, patins, etc.

Alguns inevitavelmente chamam a atenção como o lote de número 377 (55 peças íntimas femininas: “tangão, calçola, asa delta”, com lance inicial a R$ 1.010), o de número 222 (124 imagens diversas de santos, a R$ 1.200 mil) e o lote 68 (348 frascos de molho de pimenta, a R$ 815).

Quem estiver impossibilitado de vistoriar as mercadorias pessoalmente, pode conferir a relação completa com fotos através do link http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/479.  Mais informações sobre o pregão podem ser obtidas diretamente com a equipe da Casa de Leilões ou com a leiloeira oficial Regina Aude pelo fone (67) 3363-7000.

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