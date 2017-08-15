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Ex-secretário estadual de Turismo e Comércio morre em acidente no RS

Aldayr Heberle, de 82 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 14, em consequência de um acidente de carro na altura do Km 57 da BR-290

Flavio Brito

Publicado em 15/08/2017 às 09:09

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O ex-secretário estadual de Turismo, Indústria e Comércio de Mato Grosso do Sul, Aldayr Heberle, de 82 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 14, em consequência de um acidente de carro na altura do Km 57 da BR-290, em Glorinha, região de Gravataí, no Rio Grande do Sul.

A informação foi confirmada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), de Gravataí. Conforme registro das câmeras da concessionária da rodovia, o veículo conduzido por Aldayr Heberle, um Ford Ka, se chocou com um caminhão às 9h47 (hora local), e a faixa esquerda da rodovia no sentido Porto Alegre-litoral teve que ser parcialmente bloqueado.

Heberle era o único ocupante do Ford Ka. De acordo com a PRF, o condutor do caminhão, que não teve o nome revelado, fez um retorno usado apenas para veículos de emergência e o ex-secretário não conseguiu evitar o choque. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele morreu no local.

Ainda não há informações sobre o sepultamento, que deve ocorrer em Capão Novo, onde ele morava.

Histórico

Gaúcho da cidade de Ijuí, Aldayr Heberle estava morando em Buenos Aires quando foi convidado por Pedro Pedrossian para ser Secretário Estadual de Turismo, Indústria e Comércio, em 1991. Quando terminou o mandado de Pedrossian, ele decidiu fixar residência em Campo Grande, onde morou por 22 anos e há quatro anos voltou para o Rio Grande do Sul.

Sempre ligado ao setor de indústria e comércio, Aldayr Heberle era considerado precursor da exportação de soja a granel do Brasil para a Europa. Em 1962, em vez de soja ensacada, exportou uma carga de cinco mil toneladas acondicionada diretamente nos porões de um navio, história relatada por ele no livro “Soja no Brasil e no Mundo – Memórias, palestras, comentários e histórias vividas”, lançado na Expogrande de 2014.

Em 2004, já na gestão do ex-governador Zeca do PT, Aldayr Heberle voltou a fazer parte do Governo do Estado, no cargo de coordenador da Assessoria de Planejamento de Estudos e Projetos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

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