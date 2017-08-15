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Indígenas em protesto bloqueiam rodovia BR-262 próximo à Taunay

Flavio Brito

Publicado em 15/08/2017 às 08:47

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Manifestantes indígenas interditaram na manhã desta terça-feira (15) um trecho do trecho da rodovia BR-262, no acesso a Taunay. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal são aproximadamente 100 manifestantes interditaram o local para exigir a demarcação de terras na região e melhores condições de vida nas comunidades indígenas. 

A PRF informou ainda que com a interdição o trafego de veículos chegou a ser interrompido e não há previsão de liberação.

Os policiais tentaram negociar a liberação parcial da pista, porém os indígenas, não aceitaram e exigiram a presença da imprensa. O protesto é pacífico. 

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