Indígenas em protesto bloqueiam rodovia BR-262 próximo à Taunay

Geral
Manifestantes indígenas interditaram na manhã desta terça-feira (15) um trecho do trecho da rodovia BR-262, no acesso a Taunay. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal são aproximadamente 100 manifestantes interditaram o local para exigir a demarcação de terras na região e melhores condições de vida nas comunidades indígenas.
A PRF informou ainda que com a interdição o trafego de veículos chegou a ser interrompido e não há previsão de liberação.
Os policiais tentaram negociar a liberação parcial da pista, porém os indígenas, não aceitaram e exigiram a presença da imprensa. O protesto é pacífico.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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