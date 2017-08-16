Aplicativo Mulher Segura pode ajudar vítimas de violência doméstica

A deputada estadual Grazielle Machado (PR), 2ª vice-presidente da Casa de Leis, apresentou na sessão ordinária desta quarta-feira (16/8), o Projeto de Lei (PL) 167/2017, que cria o aplicativo (APP) Mulher Segura, para mulheres vítimas de maus tratos.

O APP será instalado em um smartphone, sendo este monitorado ou acompanhado pela autoridade competente. A mulher que se sentir ameaçada poderá, por meio desse aplicativo, enviar notificações à Central de Atendimento. Os casos recebidos pelo aplicativo serão direcionados para equipe de monitoramento, que acionará uma viatura policial mais próxima para atendimento à vítima.

O Poder Executivo poderá firmar convênios, contratos e termos de cooperação com órgãos e entidades afins para a implantação e o cumprimento desta Lei, sobretudo junto às autoridades policiais, à Casa da Mulher Brasileira, o Ministério Público e outros órgãos que tratem do referido tema.

A deputada Grazielle Machado falou do objetivo da proposta. “O presente projeto visa conscientizar sobre os números elevados de violência doméstica contra as mulheres e estender a rede de comunicação e acesso. A prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher são essenciais para desenvolver uma sociedade mais justa”, justificou.