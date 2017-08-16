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Polícia Militar realiza operações em MS e recupera mais de 40 veículos

Flavio Brito

Publicado em 16/08/2017 às 13:11

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A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) tem realizado em todos os municípios de Mato Grosso do Sul diversas operações, que tem como objetivo reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população. Na última semana, por exemplo, 117 operações foram desencadeadas.

De acordo com balanço divulgado pela PMMS as ações resultaram no cumprimento de 89 mandados de prisão, na apreensão de 1175 quilos de drogas, dos quais 1172 quilos de maconha e 24 armas de fogo. Ao todo 10.955 pessoas foram abordadas, dessas 545 foram conduzidas para as delegacias de Polícia Judiciária. Dos 10.782 veículos abordados, 41 estavam com restrição criminal de roubo ou furto e foram recuperados.

O policiamento de trânsito aplicou 1672 notificações por infrações diversas e, por meio das blitzes preventivas, removeu 286 veículos por restrições. As barreiras coíbem a circulação de motoristas embriagados e que andam de forma irregular e tem como objetivo a diminuição dos índices de mortes no trânsito e recuperação de veículos roubados ou furtados. Foram confeccionadas 14 notificações pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

“A Polícia Militar tem desenvolvido diversas operações com a finalidade de promover mais segurança para o cidadão, atuando de forma preventiva e rápida, inibindo a ação dos criminosos. As operações continuarão em todas as cidades do Estado, pois estão trazendo bons resultados”, afirma o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

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