Rua cheia de buracos é alvo de protestos de moradores depois da volta da chuva

Geral
As condições da pavimentação de uma rua após a passagem da chuva gerou repercussão nas redes sociais e por meio de mensagens do aplicativo WhatsApp. A via seria a rua 31 de Março, em Bonito. Uma das postagens feita por uma usuária do Facebook foi feita em 2016.
Mais recentemente, a rua 31 de Março foi cenário de um protesto que teria sido feito pelos próprios moradores. A rua tem tantos buracos onde a água das últimas chuvas que chamado de “pesqueiro”. A equipe de reportagem de O Pantaneiro conversou com outros moradores da região.
De acordo com uma das moradoras, a situação continua a mesma e fica próxima ao Centro. Considerando a previsão do tempo para os próximos dias no município, a situação pode piorar. “Algumas postagens são antigas, mas continua a mesma coisa, sai prefeito e entra prefeito é a mesma coisa”, disse uma moradora.
De acordo o serviço de meteorologia on-line Climatempo, a previsão do tempo é de chuva pelo menos até o dia de agosto. Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Bonito não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a situação retratada nas imagens.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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