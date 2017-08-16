Rua cheia de buracos é alvo de protestos de moradores depois da volta da chuva

As condições da pavimentação de uma rua após a passagem da chuva gerou repercussão nas redes sociais e por meio de mensagens do aplicativo WhatsApp. A via seria a rua 31 de Março, em Bonito. Uma das postagens feita por uma usuária do Facebook foi feita em 2016.

Mais recentemente, a rua 31 de Março foi cenário de um protesto que teria sido feito pelos próprios moradores. A rua tem tantos buracos onde a água das últimas chuvas que chamado de “pesqueiro”. A equipe de reportagem de O Pantaneiro conversou com outros moradores da região.

De acordo com uma das moradoras, a situação continua a mesma e fica próxima ao Centro. Considerando a previsão do tempo para os próximos dias no município, a situação pode piorar. “Algumas postagens são antigas, mas continua a mesma coisa, sai prefeito e entra prefeito é a mesma coisa”, disse uma moradora.

De acordo o serviço de meteorologia on-line Climatempo, a previsão do tempo é de chuva pelo menos até o dia de agosto. Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Bonito não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a situação retratada nas imagens.