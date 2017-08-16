Três pessoas ficam feridas depois de carro sair da pista na rodovia BR-262

Três pessoas ficaram feridas em acidente no fim da tarde desta terça-feira (15), na rodovia BR 262 próximo a Igrejinha, no KM 477. O veículo em que eles estavam saiu da pista. O modelo do carro e as circunstâncias do acidente não foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros

Um homem de 45 anos teve escoriações no ombro direito, escoriações na região frontal da cabeça, hematoma nas costelas e reclamava de dores no tórax do lado esquerdo e escoriações nas costelas do lado esquerdo, quando foi atendido pelos Bombeiros. Já rapaz de 33 anos, passageiro do banco dianteiro, teve escoriações no cotovelo direito e queixava-se de dor no tórax.

A terceira vítima é um jovem de 25 anos, que foi socorrido apresentando hematoma nas costas na região escapular . Os três foram atendidos pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhados ao PS Municipal de Aquidauana.