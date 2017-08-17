Sicredi Centro-Sul MS realiza palestra e encontro em Naviraí

A Sicredi Centro-Sul MS realizou, nos dias 11 e 12 de agosto, mais dois grandes eventos. Na sexta-feira, dia 11, em parceria com o Sistema OCB/MS (Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso do Sul), por meio do Sescoop/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), promoveu uma grandiosa palestra com médico psiquiatra, consultor e empresário, Roberto Shinyashiki, na Arena Coliseu, em Naviraí (MS), reunindo cerca de 1200 pessoas.

Com o tema: “Mente de campeão. O segredo da alta performance”, Shinyashiki abordou os métodos de se manter em estado de alta performance mental, que tem ensinado para grandes empresários, executivos e atletas olímpicos. Com um tom motivacional e descrevendo sua história, o palestrante contou como não deixar as dificuldades influenciarem no desempenho, ter o prazer da superação e deixar o medo de lado para conquistar as vitórias.

Já no sábado, dia 12, a Sicredi Centro-Sul MS realizou o 5º Encontro de Coordenadores de Núcleo, também em Naviraí (MS) com o objetivo de proporcionar a integração entre os mais de 60 coordenadores de todos os núcleos da Cooperativa, discutir através de grupos de trabalho, temas relevantes para o desenvolvimento e crescimento da Cooperativa e aprofundar o conhecimento para se tornarem coordenadores cada vez mais atuantes, promovendo com isso a gestão democrática.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, neste ano a estrutura do Encontro seguiu o mesmo modelo utilizado no ano anterior. “Queremos estimular o debate e agregar ainda mais a participação dos nossos coordenadores. Quanto mais ativo for o coordenador, mais forte será a Cooperativa e mais benefícios trará para a comunidade.”

Além disso, um grupo de mulheres que acompanhavam seus esposos durante o 5º Encontro tiveram a oportunidade de visitar as estruturas da Copasul (Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense). Na visita, as mulheres conheceram a história da Cooperativa, a sede administrativa e a Fiação. “Agradecemos a toda equipe da Copasul pela acolhida. Acreditamos nos valores do cooperativismo e temos certeza que a troca de experiências é fundamental para o desenvolvimento da nossa comunidade”, ressalta o presidente.