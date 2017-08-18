Condutora de Biz se envolve batida com Fiat Strada no bairro Alto

Uma mulher de 34 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolver em uma batida na manhã desta sexta-feira (18), na rua Joaquim Nabuco, esquina com a rua Guia Lopes, no bairro Alto. A condutora da Honda Biz seguia na mesma direção do motorista da Fiat Strada, de 32 anos.

O motorista deu o sinal para fazer a conversão para a esquerda e entrar na rua Guia Lopes, como um segundo carro vinha na direção contrária, ele parou por instantes. A condutora da Biz achou que daria tempo de ultrapassá-la, mas acabou se chocando contra a roda da Fiat Strada. Ela reclamava de dores no pé esquerdo.