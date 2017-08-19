Governo de MS constrói ponte em Nioaque

Geral
A Agesul estima que sejam investidos na obra R$ 868,7 mil.
O Governo de Mato Grosso do Sul está construindo uma ponte de concreto de 27 metros de comprimento por seis de largura no município de Nioaque.
A travessia é erguida sobre o córrego Arara, no Assentamento Irapurú.
Conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a estimativa é que sejam investidos na obra R$ 868,7 mil – recursos do Estado e da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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