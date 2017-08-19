Governo de MS constrói ponte em Nioaque

O Governo de Mato Grosso do Sul está construindo uma ponte de concreto de 27 metros de comprimento por seis de largura no município de Nioaque.

A travessia é erguida sobre o córrego Arara, no Assentamento Irapurú.

Conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a estimativa é que sejam investidos na obra R$ 868,7 mil – recursos do Estado e da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.