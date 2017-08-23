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Governo divulga gabarito preliminar de concurso para delegado de policia

Recursos poderão ser impetrados a partir das 8h de hoje até às 17h desta quinta-feira (24)

Flavio Brito

Publicado em 23/08/2017 às 10:59

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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial do Estado (DOE), o gabarito preliminar da prova escrita do concurso de Provas e Títulos para provimento do cargo de delegado de polícia. O gabarito poder ser conferido na íntegra na página 10.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a prova escrita do concurso foi realizada no domingo (20.8), com a participação efetiva de 9564 candidatos, dos 9760 inscritos, totalizando um índice de abstenção de 2%.

Os recursos poderão ser impetrados a partir das 8h de hoje até às 17h desta quinta-feira (24), por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), na área do candidato.

O Concurso

Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38262 inscrições, e oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para delegado de polícia.  

As provas para o cargo de agente de Polícia Judiciária serão realizadas no dia 17 de setembro. A relação de inscritos e o ensalamento serão publicados próximo da data de realização da prova escrita.

 

 

 

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