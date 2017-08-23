Governo divulga gabarito preliminar de concurso para delegado de policia

Geral
Recursos poderão ser impetrados a partir das 8h de hoje até às 17h desta quinta-feira (24)
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou nesta quarta-feira (23) no Diário Oficial do Estado (DOE), o gabarito preliminar da prova escrita do concurso de Provas e Títulos para provimento do cargo de delegado de polícia. O gabarito poder ser conferido na íntegra na página 10.
De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a prova escrita do concurso foi realizada no domingo (20.8), com a participação efetiva de 9564 candidatos, dos 9760 inscritos, totalizando um índice de abstenção de 2%.
Os recursos poderão ser impetrados a partir das 8h de hoje até às 17h desta quinta-feira (24), por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), na área do candidato.
O Concurso
Considerado o maior concurso da história de Mato Grosso do Sul, o concurso da Polícia Civil recebeu 38262 inscrições, e oferece 210 vagas, sendo, 100 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária, 80 para o cargo de escrivão de Polícia Judiciária e 30 vagas para delegado de polícia.
As provas para o cargo de agente de Polícia Judiciária serão realizadas no dia 17 de setembro. A relação de inscritos e o ensalamento serão publicados próximo da data de realização da prova escrita.
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Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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