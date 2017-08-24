Apostador de Campo Grande fatura R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Acordou feliz
O concurso 1554 da Lotofácil foi realizado na noite de quarta-feira (23), em SP.
Um apostador de Campo Grande acertou 15 dezenas do concurso 1554 da Lotofácil e faturou R$ 1,6 milhão, sorteado na noite de quarta-feira (23), em Araraquara, São Paulo.
De acordo com a Caixa Econônica Federal, os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 24 – 25.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado na sexta-feira (25), é de R$ 1,7 milhão.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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