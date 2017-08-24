Apostador de Campo Grande fatura R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Um apostador de Campo Grande acertou 15 dezenas do concurso 1554 da Lotofácil e faturou R$ 1,6 milhão, sorteado na noite de quarta-feira (23), em Araraquara, São Paulo.

De acordo com a Caixa Econônica Federal, os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 24 – 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado na sexta-feira (25), é de R$ 1,7 milhão.