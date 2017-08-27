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118 anos

Azambuja destaca parceria que tem levado dias melhores à Capital

Apoio da gestão estadual tem garantido recursos para a execução de inúmeras obras de infraestrutura que estão levando melhoria de qualidade de vida à população.

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/08/2017 às 08:44

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“Estamos todos juntos trabalhando por Campo Grande e quem ganha é a população, ganha o nosso Estado e principalmente a gente vai ter grandes avanços em áreas que são vitais para o crescimento e o desenvolvimento da nossa Capital”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao acompanhar o desfile cívico em comemoração aos 118 anos da cidade.

Ao lado do prefeito Marquinhos Trad e da primeira-dama Fátima Azambuja, ele destacou o ambiente de parceria existente entre as gestões estadual e municipal que tem permitido à cidade avançar em diversas áreas. “Temos várias ações conjuntas para continuar trabalhando para termos dias melhores aqui na Capital”, declarou. 
Entre os resultados desse esforço conjunto, ele mencionou o pacote de R$ 180 milhões em obras de infraestrutura que serão executadas pela prefeitura com recursos federais e contrapartida estadual, cujos convênios para repasse dos valores foram publicados nesta semana no Diário Oficial do Estado.

“Nós já recuperamos R$ 180 milhões em projetos que estavam paralisados e estamos trabalhando juntos para alavancar investimentos importantes e recuperar outros mais de R$ 300 milhões [junto ao Governo Federal]”, disse.

De acordo com ele, as equipes das duas administrações estão alinhadas com o compromisso de colocar a cidade novamente nos rumos do desenvolvimento, com geração de empregos e perspectivas positivas em relação a novas obras de infraestrutura. “Meus parabéns à cidade, à população e a essa maturidade que se alcançou agora de todos nós trabalharmos pelo desenvolvimento da nossa cidade”, pontuou.

Comemoração

Mais de 60 entidades participaram do desfile cívico na Rua 14 de Julho, na manhã deste sábado (26.08). Mesmo debaixo de sol, os campo-grandenses compareceram à tradicional festa em comemoração ao aniversário da cidade.

Desfilaram estudantes de escolas da Capital e representantes de entidades beneficentes e segmentos da sociedade civil organizada. Entre eles, o Lions Clube – associação sem fins lucrativos. Integrante do clube, a empresária Sanderly Nunes desfilou pela primeira vez para ajudar a apresentar as ações da instituição.

“Quis participar para divulgar esse trabalho social que fazemos por meio da Casa Lar onde são acolhidas pessoas carentes portadoras de necessidades especiais”, explicou. “Gostei de ter participado, foi uma festa bonita e que ajuda a tornar público um trabalho que é muito importante para os que necessitam”, finalizou. 

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