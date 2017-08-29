Casal sofre capotamento na BR-262, entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti

Geral
Vítimas foram socorridas pelos Bombeiros; suspeita era de que homem tivesse fraturado a mão
Um homem e uma mulher tiveram de ser resgatados depois de um acidente na rodovia BR-262, no trajeto entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as vítimas de 44 e 54 anos, respectivamente, sofreram um capotamento, no Chevrolet Classic.
Ainda segundo os Bombeiros, o senhor foi socorrido com suspeita de fratura no pulso da mão direita e queixando de dores no toráx e tornozelo direito. A mulher reclamava apenas de dores causas pelo impacto com o cinto de segurança.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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