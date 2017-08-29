Casal sofre capotamento na BR-262, entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti

Um homem e uma mulher tiveram de ser resgatados depois de um acidente na rodovia BR-262, no trajeto entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as vítimas de 44 e 54 anos, respectivamente, sofreram um capotamento, no Chevrolet Classic.

Ainda segundo os Bombeiros, o senhor foi socorrido com suspeita de fratura no pulso da mão direita e queixando de dores no toráx e tornozelo direito. A mulher reclamava apenas de dores causas pelo impacto com o cinto de segurança.