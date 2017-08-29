Gaeco-MS deflagra Operação Antivírus que investiga irregularidades no Detran-MS

Geral
O Gaeco-MS (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Antivírus com a finalidade de cumprir 9 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).
O alvo das investigações são contratos de informática celebrados entre empresas e o Poder Público. Na Operação Antivírus, são investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em virtude da complexidade da Operação, não serão divulgadas informações antes do término das investigações.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS