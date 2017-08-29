Homem que matou a mulher a facadas será julgado hoje em Campo Grande

Será julgado nesta terça-feira (29), por homicídio qualificado, Wilson de Lima acusado de matar com vários golpes de faca a ex-mulher Vilma Alves Lima. O Julgamento que será presidido pelo Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, acontecerá na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

No dia 5 de janeiro de 2016, por volta de 16h45, na área externa do Hospital Regional Rosa Pedrossian, na Capital, o acusado matou a vítima. Também ficou apurado que o acusado praticou feminicídio e valendo-se de recurso que dificultou a defesa de Vilma.

Wilson e Vilma estavam em fase de separação e o assassino não aceitava o fato. Foi até o local em que a vítima trabalhava, em horário próximo ao fim do expediente, com a desculpa de levar um bilhete com a história do casal, para que a vítima reconsiderasse sua decisão de terminar o casamento. Os dois se encontraram no pátio do hospital e conversavam normalmente, quando, repentinamente, Wilson desferiu golpes de faca contra a vítima.

Após o intento homicida, o acusado Wilson empreendeu fuga no veículo que pertencia ao casal, um Chevrolet Celta, de cor preta. Ele seguiu pela rodovia BR-262, e ao chegar próximo ao bairro Distrito Indubrasil, ocasionou um acidente, lançando propositalmente o veículo contra um caminhão Scania, de propriedade da empresa Locatelli.

Por fim, ainda no interior de seu veículo, Wilson desferiu uma facada contra o próprio tórax. Após algum tempo, as autoridades policiais encontraram o acusado e prenderam-no em flagrante, porém, em decorrência de seus ferimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa Campo Grande, onde recebeu socorro e sobreviveu.