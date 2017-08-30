Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:54

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Militares de MS iniciam na sexta-feira segundo aquartelamento em quatro anos

Categoria cobra reajuste de salário prometido pelo governo do Estado

Flavio Brito

Publicado em 30/08/2017 às 09:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Servidores militares de Mato Grosso do Sul iniciam nesta sexta-feira (1º), o segundo aquartelamento por melhorias salariais em um período de quatro anos. A deliberação saiu em assembleias realizadas nesta terça-feira (29) na Capital e em 12 regionais da ACS (Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul) pelo Estado.

A paralisação, que começa na manhã de sexta com uma campanha de doação de sangue no Hemosul, segue até a manhã de sábado (2). O objetivo, segundo o presidente da ACS, Edmar Soares da Silva, é mostrar ao Governo do Estado a insatisfação da tropa com a valorização desigual dada a policiais civis e militares.

“Vamos parar por 24 horas. A princípio, só por um dia, pois temos que proteger a sociedade. Quero que o Governo nos chame amanhã e dê tratamento igual. Na outra semana, teremos novas deliberações”, afirmou. Paralisações mais longas na semana seguinte não estão descartadas.

O último aquartelamento de policiais militares e bombeiros de Mato Grosso do Sul ocorreu em 2013. Liderado pela ACS, o movimento conseguiu índices históricos de reajuste para os servidores: somente o soldado, no período de um ano e sete meses, teve aumento de 43%.

Já no atual Governo, a valorização salarial não foi prioridade. Em 2015, o aumento não foi dado, sob justificativa de que reposição havia sido ‘adiantada’ pela gestão anterior. A ACS, então, entrou com ação na Justiça sobre a questão. 

Já no ano passado, um abono de R$ 200 foi dado a todos os servidores, além de correções nos quinquênios -o valor foi estendido até março de 2018. O Executivo, porém, garantiu a verticalização, luta antiga da ACS. Assim, até 2018, o salário de um soldado em início de carreira chegaria a 20% do que ganha um coronel, promessa que não foi cumprida pelo Governo.

Na última rodada de negociações, o Executivo propôs um aumento de 0,40% no salário de cabos e soldados em relação ao do coronel, e de 0,20 de subtenentes e sargentos. Em linhas gerais, o reajuste do soldado passaria a 5,49%, do cabo 5,01%, terceiro-sargento 3,82%, segundo-sargento 3,69%, primeiro-sargento 3,55%, e subtenente 3,48%. Oficiais seguiriam com o reajuste anteriormente proposto, de 2,94%.

“Para atingir o que foi acordado no ano passado, o Governo teria que conceder, no mínimo, 1% para cabos e soldados em seus salários, referente ao do coronel. Isso daria, hoje, um reajuste de 12% para os soldados, além da correção inflacionária e perdas salariais aos demais membros da PM e dos Bombeiros”, calculou Edmar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo