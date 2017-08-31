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Concurso para Polícia Civil do MS tem 28.502 inscritos para 180 vagas

A prova escrita será aplicada nos municípios de Campo Grande, Dourados e Paranaíba no dia 17 de setembro

Renan Nucci

Publicado em 31/08/2017 às 15:05

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), publicou na edição desta quinta-feira (31.8), no Diário Oficial do Estado (DOE), a relação de candidatos inscritos no concurso da Polícia Civil para os cargos de Investigador de Polícia Judiciária (100 vagas) e Escrivão de Polícia Judiciária (80 vagas). O concurso que ainda oferta 30 vagas para o cargo de Delegado de Polícia recebeu 38262 inscrições.

No cargo de Agente de Polícia Judiciária, 28502 candidatos se inscreveram, sendo 12033 para Escrivão e 16469 para o cargo de Investigador de Polícia. Desse total, 22961 candidatos efetivaram o pagamento da inscrição e 5541 tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida. Cerca de 1851 candidatos se declararam negros, 215 portadores de necessidade especiais e 85 indígenas.

A prova escrita será aplicada nos municípios de Campo Grande, Dourados e Paranaíba no dia 17 de setembro. O edital com o ensalamento e os respectivos horários será publicado na próxima semana.

Responsável pela elaboração do certame, o secretário da SAD Carlos Alberto de Assis, pontuou que vem sendo um grande desafio para a equipe do governo, a realização deste concurso – o maior já realizado em número de inscritos, nos 40 anos de criação do Estado de Mato Grosso do Sul. “É sem dúvida um grande desafio realizar um certame dessa magnitude. O importante é que estamos conduzindo todo o processo dentro da mais absoluta transparência, com responsabilidade e lisura em todo o trâmite”, definiu.

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