Corumbá promove Miss Gay e Mister Lesbian; apresentação é amanhã

Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT, da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, apresenta candidatos a Miss Gay e Mister Lesbian às 09 horas da manhã do dia 1º de setembro. O evento acontece em especial para a imprensa corumbaense, no auditório da Associação Comercial de Corumbá (ACIC).



“Esse evento vem para solidificar a abertura de espaço para o público LGBT no município de Corumbá, uma vez que agora a Prefeitura, através do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira e da secretária especial Beatriz Cavassa, abriu espaço criando essa pasta. Com esse evento, queremos dar a visibilidade merecida ao público LGBT. Essa é uma forma política de falar que estamos aqui”, disse Giovanno Morrone, coordenador de Políticas Públicas para LGBT.



É tradição uma semana antes do desfile LGBT os candidatos serem apresentados ao público. O evento Miss Gay e Mister Lesbian está previsto para acontecer no dia 06 de setembro, às 21h30, no Poliesportivo Lucílio de Medeiros, na rua Porto Carrero.