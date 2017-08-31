Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:55

Buscar

Últimas notícias
X

Diversidade

Corumbá promove Miss Gay e Mister Lesbian; apresentação é amanhã

É tradição uma semana antes do desfile LGBT os candidatos serem apresentados ao público

Renan Nucci

Publicado em 31/08/2017 às 15:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT, da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, apresenta candidatos a Miss Gay e Mister Lesbian às 09 horas da manhã do dia 1º de setembro. O evento acontece em especial para a imprensa corumbaense, no auditório da Associação Comercial de Corumbá (ACIC).
 
“Esse evento vem para solidificar a abertura de espaço para o público LGBT no município de Corumbá, uma vez que agora a Prefeitura, através do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira e da secretária especial Beatriz Cavassa, abriu espaço criando essa pasta. Com esse evento, queremos dar a visibilidade merecida ao público LGBT. Essa é uma forma política de falar que estamos aqui”, disse Giovanno Morrone, coordenador de Políticas Públicas para LGBT.
 
É tradição uma semana antes do desfile LGBT os candidatos serem apresentados ao público. O evento Miss Gay e Mister Lesbian está previsto para acontecer no dia 06 de setembro, às 21h30, no Poliesportivo Lucílio de Medeiros, na rua Porto Carrero.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo