Corumbá promove Miss Gay e Mister Lesbian; apresentação é amanhã

Diversidade
É tradição uma semana antes do desfile LGBT os candidatos serem apresentados ao público
Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT, da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, apresenta candidatos a Miss Gay e Mister Lesbian às 09 horas da manhã do dia 1º de setembro. O evento acontece em especial para a imprensa corumbaense, no auditório da Associação Comercial de Corumbá (ACIC).
“Esse evento vem para solidificar a abertura de espaço para o público LGBT no município de Corumbá, uma vez que agora a Prefeitura, através do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira e da secretária especial Beatriz Cavassa, abriu espaço criando essa pasta. Com esse evento, queremos dar a visibilidade merecida ao público LGBT. Essa é uma forma política de falar que estamos aqui”, disse Giovanno Morrone, coordenador de Políticas Públicas para LGBT.
É tradição uma semana antes do desfile LGBT os candidatos serem apresentados ao público. O evento Miss Gay e Mister Lesbian está previsto para acontecer no dia 06 de setembro, às 21h30, no Poliesportivo Lucílio de Medeiros, na rua Porto Carrero.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS