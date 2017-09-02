Corpo de adolescente é encontrado após queda no rio Paraguai, no Pantanal de MS

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado por volta das 9h (de MS) desta sexta-feira (1), no rio Paraguai, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, pelos bombeiros . O garoto, que não sabia nadar, caiu no rio e desapareceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h30 (de MS), de quinta-feira (31), o garoto teria caído de um barco que estava atracado a cerca de 20 metros da margem do rio, onde a profundidade é de aproximadamente cinco metros.

Testemunhas disseram que o adolescente não sabia nadar, que tentaram salvá-lo, porém, não tiveram sucesso. Os bombeiros foram acionados e fizeram buscas até o início da noite.

Os socorristas reiniciaram a procura no início desta manhã até encontrarem. No momento da publicação desta reportagem os bombeiros estavam aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil.