Corpo de adolescente é encontrado após queda no rio Paraguai, no Pantanal de MS

Geral
Corpo de adolescente foi encontrado pelos bombeiros nesta sexta-feira (1), em Corumbá. Garoto não sabia nadar e caiu no rio Paraguai.
O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado por volta das 9h (de MS) desta sexta-feira (1), no rio Paraguai, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, pelos bombeiros . O garoto, que não sabia nadar, caiu no rio e desapareceu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h30 (de MS), de quinta-feira (31), o garoto teria caído de um barco que estava atracado a cerca de 20 metros da margem do rio, onde a profundidade é de aproximadamente cinco metros.
Testemunhas disseram que o adolescente não sabia nadar, que tentaram salvá-lo, porém, não tiveram sucesso. Os bombeiros foram acionados e fizeram buscas até o início da noite.
Os socorristas reiniciaram a procura no início desta manhã até encontrarem. No momento da publicação desta reportagem os bombeiros estavam aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil.
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