Inscrições abertas para curso de gestão financeira em Bonito

Geral
O Bonito Convention & Visitors Bureau, promove em parceria com o Sebrae-MS, em Bonito (MS), o curso e consultoria de Gestão Financeira.
O evento acontecerá nos dias 18 a 22 de setembro, na sede do Sebrae em Bonito.
Serão 20 horas de curso mais 2 horas de consultoria. Na programação consta mos seguintes assuntos: Planejamento Financeiro, Demonstrativos de Resultados, Análise de Resultados, Preço de Venda e Fluxo de Caixa.
O investimento é de R$ 180,00.
Participe!
Mais informações: (67) 3255-2207.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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