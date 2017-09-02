Inscrições abertas para curso de gestão financeira em Bonito

O evento acontecerá nos dias 18 a 22 de setembro, na sede do Sebrae em Bonito.

Serão 20 horas de curso mais 2 horas de consultoria. Na programação consta mos seguintes assuntos: Planejamento Financeiro, Demonstrativos de Resultados, Análise de Resultados, Preço de Venda e Fluxo de Caixa.

O investimento é de R$ 180,00.

Participe!

Mais informações: (67) 3255-2207.