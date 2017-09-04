Pantaneiro chama jacaré pelo nome e ele atende

O pantaneiro Osmair, que trabalha há 14 anos na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal, em Barão de Melgaço (113 Km ao Sul da capital), conhece tanto de jacarés que os chama pelo nome: "Chico".

Ele faz isso para mostrar o bicho bem de perto aos turistas.

Explica que os jacarés do Corixão têm cerca de 10 a 12 anos e - claro - são de natureza agressiva, então não se pode chegar tão perto, exceto quem sabe lidar com eles há muitos anos.

"Chico" na verdade é o nome que ele dá a todos, machos e fêmeas.

Turistas gostam muito de ver os jacarés pantaneiros.

Mas só Osmair chamar e eles veem.