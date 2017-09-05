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Ponta Porã amanhece com 15°C e Corumbá com ventos de 72 km/h

Segundo a meteorologia, na fronteira com o Paraguai, os termômetros registraram queda de 7°C em um intervalo de cinco horas.

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/09/2017 às 09:57

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Em Ponta Porã, na região sul de Mato Grosso do Sul, o dia começou com temperaturas baixas e muita neblina. Em cinco horas, teve queda de 7°C. Os termômetros marcavam 22ºC à 1h (de MS), já às 6h a temperatura chegou a 15 ºC.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, as temperaturas estão caindo na região de fronteira por conta de ventos frios que estão vindo da Cordilheira dos Andes.

Dia começou com 15 ºC em Ponta Porã

Em Corumbá, na região do Pantanal sul-mato-grossense, o que está chamando a atenção dos moradores é a ventania. O município registrou ventos de até 72 km/h, de acordo com o meteorologista Natálio Abrão.
Segundo a meteorologia, isso ocorre por causa da alta pressão que continua com força no centro-oeste do país. A borda dela está em Mato Grosso do Sul e isso provoca as rajadas.
Mesmo com os ventos fortes, as temperaturas devem ser altas. A máxima na Cidade Branca deve ser de 36ºC. A ventania derrubou galhos de árvores que atingiram os fios da rede elétrica no bairro Universitário. A região ficou sem energia.

Galhos atingiram rede elétrica após ventania em Corumbá 

 

 

Campo Grande

Em Campo Grande o que chama a atenção nesta terça-feira é a umidade relativa do ar. Nas primeiras horas do dia a umidade do ar já estava em 30%, metade do ideal para a nossa saúde.
A tendência é que a umidade caia ainda mais ao longo do dia. Na segunda-feira (4), ela chegou aos 20%, o que é estado de atenção. Nesta terça-feira deve ficar abaixo disso e com temperatura máxima de 35°C.
Por enquanto, nenhuma nuvem carregada à vista. Os dias continuam ensolarados, com temperaturas altas e tempo seco.

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