Clube do Laço São José do Camisão realiza a 8ª Festa Carapé a partir de sexta-feira

Começa na sexta-feira (8) a 8ª Festa Carapé do Clube do Laço São José do Camisão e segue até o domingo (10), no distrito de Camisão, em Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pelos organizadores, a festa será animada pelos músicos Danilo da Gaita e Grupo e a dupla Sérgio e Ivan.

Além disso, será realizado ainda o tradicional Baile Carapé. A festa começa todos os dias sempre às 16h, e a entrada é franca. Para mais informações e ter todos os detalhes é só entrar em contato pelos telefones (67) 99626-6950 ou (67) 99642-6026.