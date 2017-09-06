Clube do Laço São José do Camisão realiza a 8ª Festa Carapé a partir de sexta-feira

Geral
Começa na sexta-feira (8) a 8ª Festa Carapé do Clube do Laço São José do Camisão e segue até o domingo (10), no distrito de Camisão, em Aquidauana. De acordo com as informações divulgadas pelos organizadores, a festa será animada pelos músicos Danilo da Gaita e Grupo e a dupla Sérgio e Ivan.
Além disso, será realizado ainda o tradicional Baile Carapé. A festa começa todos os dias sempre às 16h, e a entrada é franca. Para mais informações e ter todos os detalhes é só entrar em contato pelos telefones (67) 99626-6950 ou (67) 99642-6026.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS