Com salários de até R$ 3,8 mil, seguem abertas inscrições para concurso

Oportunidade
Continuam abertas até a próxima segunda-feira (11) as inscrições para ara preencher nove vagas com salários que variam de R$ 1.150 a R$ 3.380, na Câmara Municipal de Jateí – a 292 quilômetros da Capital.
As vagas são para auxiliar de serviços gerais (1), copeira (1), motorista (1), servente de limpeza (2), assistente técnico legislativo (1), recepcionista (1), analista de planejamento e controle (1) e procurador jurídico (1).
As inscrições devem ser feitas pelo site concursos.sigmams.com.br. As taxas de inscrições variam de R$ 65 a R$ 99, de acordo com o cargo escolhido. A prova está prevista para ser aplicada no dia 22 de outubro deste ano. (Veja o edital)
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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