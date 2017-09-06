Professor morre de infarto fulminante após passar mal na cidade de Bonito

O município de Bonito, distante cerca de 180 km de Aquidauana, vive um dia de consternação nesta quarta-feira, 06/09. A cidade amanheceu com a triste notícia do falecimento de um dos professores mais queridos do município, João Ramão Jacques.

A causa da morte foi um infarto fulminante. Ele começou a passar mal na noite desta terça-feira, chegou a ser socorrido até o hospital da cidade, mas não resistiu.

Trabalhando atualmente na coordenação pedagógica da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, João também lecionou na rede municipal de ensino de Bonito, onde conquistou o carinho e admiração de estudantes e colegas de profissão.

Muitas mensagem de consternação foram enviadas pelos familiares e amigos nas das Redes Sociais do educador.

"Nossa escola encontra-se muito triste, Bonito perdeu hoje um grande educador e amigo.... as tardes em nossa escola com certeza serão de intensa tristeza... a vida eh tão curta que mal podemos dizer adeus, com certeza mestre hoje estais junto ao Pai Celeste! Sabemos que cumpristes seu papel aqui com grande magnitude, vai deixar muitas sdds Mestre João Ramão Jacques"!

O seu corpo está sendo velado na Pax Sagrada Família de Bonito. O horário do sepultamento será hoje as 14h no Cemitério Municipal de Bonito.