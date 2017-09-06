Vídeo mostra queda de asa delta motorizada com blogueira em Bonito

A blogueira especializada em turismo, Ana Paula Rocha, de 30 anos, do blog “Viajando com a mala rosa” sofreu um acidente com uma asa delta motorizada (asa delta trike), na manhã deste domingo (3), em Bonito, a 300 quilômetros de Campo Grande. A aeronave da empresa Bonito Fly chegou a levantar voo, mas caiu pouco depois. Em razão do impacto, ela sofreu hematomas e sente dores pelo corpo.

Um vídeo, feito pelo fotografo que acompanha a blogueira, mostra que em 17 segundos a asa delta trike levanta voo, tendo Ana Paula como passageira, atinge uma certa altura e depois despenca no chão.

A empresa, em nota oficial, disse que o piloto, Ramon Lopes, tem 21 anos de experiência, sendo 11 dedicados aos voos panorâmicos com passageiros e, que quando ele percebeu que algo estava errado com o equipamento desligou o motor para evitar um acidente mais grave com a hélice em movimento.

A empresa diz que o piloto tentou fazer um pouso forçado, mas que o trem de pouso travou, não permitindo que o equipamento deslizasse na pista, o que fez com que a aeronave acabasse virando, na queda.

Ana Paula disse que ficou com muito medo durante a queda. “Quando subiu a uma altura, acho em torno de uns 10 ou 12 metros percebi que o motor parou. Fiquei em pânico, paralisada de medo. Quando começou a cair pensei: 'Vou morrer'. Depois veio a queda. Fiquei no chão, em choque. Não estava sentindo dor, mas queria sair dali. Então me colocaram em um carro, porque não tinha socorro ali, e pedi para ir para o hotel onde estava hospedada. Fiquei um tempo lá. Tomei um banho e depois me levaram para a delegacia. Me encaminharam para fazer o exame de corpo de delito no hospital, fiz o exame, mas não cheguei a registrar um boletim de ocorrência. Não quebrei nada, mas começaram a aparecer hematomas em várias partes do corpo e a sentir dores. Somente quando fui para a delegacia é que o pessoal da empresa que não tinha me dado assistência alguma apareceu. Decidi, voltar para São Paulo ainda no domingo”, recorda.

A blogueira disse que estavam em Bonito desde quinta-feira (31). Essa era sua primeira visita a cidade e o objetivo era fazer registros para o blog. Ela disse que já tinha feito alguns passeios e que tinha outros dois agendados para domingo, quando ocorreu a queda. O convite para voar de asa delta trike, conforme Ana Paula, surgiu por acaso. “Estava almoçando em um restaurante no sábado, quando um representante da empresa veio até mim e ofereceu o passeio. Disse que não teria custo algum e que o voo ajudaria a divulgar sua empresa. Eu estava com um pouco de medo, por nunca ter voando em um equipamento assim. Já tinha voado de asa delta, mas é outra coisa. Mesmo assim aceitei”, recorda.

Versão da empresa

Em nota oficial, a empresa diz que logo após o acidente, a blogueira foi retirada do aparelho e depois saiu do local, sem falar nada com seus representantes, que teriam feito tentativas de oferecer socorro. Diz ainda que eles a procuraram sem sucesso em postos de saúde, hospitais e hotéis da região.

A empresa diz que quando foi informada que ela estaria fazendo exame de corpo de delito em um hospital da região foi até a unidade de saúde, mas que o fotografo que acompanhava a blogueira teria dito que ela não queria conversa e que foram deixados os contatos e se colocaram a disposição para cobrir as despesas relativas ao acontecido.

Por fim, a Bonito Fly diz que é uma empresa que se preocupa pela segurança e diversão de seus clientes, que lamenta o ocorrido e se colocamos a disposição para qualquer esclarecimento a respeito do passeio e demais duvidas que por ventura possam ocorrer.

Ana Paula diz que ainda não sabe se vai registrar um boletim de ocorrência em São Paulo mwesmo por conta da queda da aeronave, mas que pretende voltar a Bonito. “É uma cidade maravilhosa, que tem um turismo muito organizado. Quero voltar sim e poder fazer os passeios que não tive a oportunidade em razão do que aconteceu”, diz, completando que nesta terça-feira está passando por uma bateria de exames, porque além dos hematomas, está sentindo muitas dores nas costas.