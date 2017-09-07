Carreta pega fogo durante bloqueio se sem-terra na BR-060

Carreta carregada com soja foi consumida pelo fogo, depois do condutor tentar furar o bloqueio de sem-terra. No local, os protestantes colocaram pneus e incendiaram, impedindo a passagem de veículos. O caso aconteceu às 7h desta quinta-feira (7), na BR-060, na divisa dos municípios de Campo Grande e Sidrolândia, distante 71 km de Campo Grande.

Movimentos sem-terra fazem protesto desde às 5h desta quinta-feira em quatro rodovidas de Mato Grosso do Sul. Na BR-060, os manifestantes colocaram fogo em pneus para bloquear a passagem dos veículos, foi quando o condutor de uma carreta com soja tentou furar o bloqueio e pegou fogo.

Viatura do Corpo de Bombeiros de Campo Grande se deslocam para a rodovia, para tentar conter as chamas. Segundo os militares, não houve feridos.

As viaturas de Sidrolândia não podem se deslocar, pois ainda trabalham na contenção de chamas da fábrica Dallas, que pegou fogo na noite de ontem (6).