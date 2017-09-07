Comandantes do 9º BE Cmb e 7º BPM são homenageados pelos 182 anos da PMMS

No dia 5 de setembro, em comemoração aos 182 anos da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja entregou a Medalha do Mérito, mais alta comenda da Polícia Militar, e a Medalha da Insígnia do Mérito, a civis e militares do Estado. Entre os homenageados estiveram o comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Carlos Camisão, tenente-coronel Fábio Batista Bogoni, e o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, tenente-coronel PM Airton Leonel Praeiro.

Durante a solenidade foram entregues ainda medalhas da Polícia Boliviana a autoridades brasileiras e também da Academia Sul Brasileira de Medalhística - ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa. “Foi uma homenagem que me deixou muito sensibilizado. Ser agraciado com essa importante honraria é motivo de alegria, contentamento e orgulho, especialmente por vir de uma valorosa Instituição”, disse o tenente-coronel Bogoni.

“Tal honraria foi concedida como forma de justiça e reconhecimento pelos trabalhos realizados pelo Tenente-coronel Praeiro, desde o dia em que recebeu a gloriosa missão de comandar o 7º Batalhão PM. Isso também é reflexo do comprometimento de cada policial militar que, ao lado de seu comandante, colaborou para que nossas cidades fossem mais tranquilas”, diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do 7º BPM.

Medalhas

As medalhas ou insígnias foram outorgadas pela primeira vez nas comemorações dos 147 anos de criação da Polícia Militar. Ao longo dos anos o Governo de MS segue homenageando civis e militares que têm contribuído com ações em prol da segurança pública e apoiado o trabalho da instituição.

Medalha do Mérito

Instituída em 1982, a mais alta honraria da PMMS destina-se a reconhecer àqueles que tenham prestado relevantes serviços, no que diz respeito ao aperfeiçoamento e projeção da corporação. Foram condecoradas ao todo 128 personalidades, entre 57 autoridades civis e militares de outras forças, entre elas: a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja; o general comandante-geral da Polícia Nacional da Bolívia, Abel Galo de La Barra Cáceres; o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Edson Ishikawa; deputado federal Elizeu Dionízio; presidente do Hospital Santa Casa, Esacheu Cipriano Nascimento; reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fábio Edir dos Santos Costa. Também recebem a honraria outros 71 militares estaduais da PMMS.

Insígnia do Mérito Policial Militar

A honraria é utilizada para agraciar pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de ações em prol da segurança pública e apoiado o trabalho da corporação. Foram entregues 113 Medalhas da Insígnia do Mérito, sendo 22 para autoridades civis, 81 para militares da PMMS e 10 para militares de outras forças.