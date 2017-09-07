DCE UEMS realiza Congresso Universitário em Mundo Novo

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) irá realizar um Congresso Universitário em Mundo Novo, de 9 a 10 de setembro. A organização do movimento estudantil, além de debater demandas como autonomia financeira, 3% do PIB da Educação, também tem em pauta a eleição da diretoria 2017/2018.

A programação conta com debates e oficinas, diferentes manifestações culturais (além dos muros da universidade) e trará como tema central a “luta das estudantes e dos estudantes que buscam um ensino público de qualidade para o desenvolvimento pessoal e profissional”.

Eles lembram que a falta de investimento do estado provoca o sucateamento das unidades. Em 20 anos de história, estando presente em mais de 15 municípios, esses locais sofrem com a falta de estrutura e assistência estudantil adequada.

Dessa forma, o Congresso tem a finalidade de reunir e organizar os estudantes, buscando a integração, fazendo com que estes reconheçam seu papel enquanto atores sociais podendo demonstrar sua inquietude e vontade, sendo a participação uma forma de se posicionar perante a sociedade. O DCE é uma representação de todos e todas os acadêmicos matriculados nos cursos superiores e, historicamente, tem se posicionado perante as questões relativas ao contexto social e universitário da UEMS.