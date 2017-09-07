Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 04:44

Buscar

Últimas notícias
X

Geral

Detentos de Paranaíba recebem qualificação profissional na área de construção civil

Flavio Brito

Publicado em 07/09/2017 às 08:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Internos do Estabelecimento Penal de Paranaíba (EPPar) estão sendo capacitados no curso de “Pedreiro de Alvenaria”, oferecido por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Três Lagoas.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Educação. O objetivo das aulas é ensinar os aspectos de elevação de alvenarias para vedações verticais e horizontais; as normas de segurança; e a execução dos trabalhos com qualidade e responsabilidade.

Atualmente, 11 custodiados estão participando do curso, que terá carga horária total de 200 horas. Em agosto, iniciaram as aulas práticas e a previsão é que seja concluído no final deste mês. Além do aprendizado, todos os participantes ainda recebem uma bolsa no valor de R$ 400 e a remição da pena, conforme estabelecido na Lei de Execução Penal.

Conquistar a liberdade com uma nova profissão aumenta a motivação e a esperança do interno Marcelo Francisco de Oliveira Alves. “Me qualificar dentro do presídio me ajuda a transformar o tempo ocioso em algo produtivo, me sinto como se eu estivesse em uma obra de verdade, trabalhando e sendo remunerado”, declarou o reeducando.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, possibilitar qualificação profissional a internos proporciona benefícios tanto a sociedade quanto ao sistema prisional como um todo. “É necessário dar condições para que os reeducandos possam ser inseridos no mercado de trabalho e, de forma digna, garantirem o seu sustento e de sua família, o que ajuda a evitar a reincidência criminal”, ressalta.

Outra prioridade da Agepen, enfatiza o dirigente, é oferecer a qualificação profissional em áreas que tenham uma grande demanda de mão de obra, como é o caso da construção civil, dando mais oportunidade de emprego aos internos.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo