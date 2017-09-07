Lotofácil da Independência paga prêmio de R$ 80 milhões

Loterias
A Lotofácil sorteou hoje (7) um prêmio estimado em R$ 80 milhões no concurso nº 1557 da Independência.
Confira as dezenas sorteadas: 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25
A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar. A pessoa escolhe entre 15 e 18 números – dentre os 25 disponíveis – e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS