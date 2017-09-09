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Corumbá

Concurso Miss Gay e Mister Lesbian valoriza cidadania LGBT e diversidade

O concurso contou com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT

Renan Nucci

Publicado em 09/09/2017 às 08:37

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A valorização da cidadania, do respeito ao ser humano e da importância do combate à LGBT Fobia foram as principais mensagens passadas ao público pelo concurso Miss Gay e Mister Lesbian Corumbá 2017, realizado no ginásio poliesportivo Lucílio de Medeiros entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira, dias 06 e 07 de setembro.
 
“Celebramos a nossa cidadania, nós existimos. Com esse concurso de beleza, com essa festa, levantamos nossa bandeira e dizer que estamos aqui, que sofremos. Somos, ainda, uma minoria esquecida e estamos lutando por um espaço legal, legítimo”, destacou o coordenador de Políticas Públicas para LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), Giovanno Morrone.
 
Albano Garcia, um dos organizadores do evento, reforçou que o combate à LGBT Fobia deve ser constante. “É uma luta permanente, que todo dia precisa ser lembrada. Com o concurso, também buscamos ressaltar o alerta e reforçar o não à LGBT Fobia”, disse. O concurso contou com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para LGBT.
 
“Apoiamos, defendemos e pedimos para a sociedade corumbaense que se atente à questão LGBT. É necessário respeito para que possamos construir a cidadania em nosso município”, afirmou a secretária Especial de Cidadania e Direitos Humanos, que assistiu ao concurso.
 
O concurso Miss Gay e Mister Lesbian Corumbá 2017 teve 13 candidatos e candidatas. Sete disputaram o título de Miss Gay e seis o de Mister Lesbian. Tálisson foi escolhido como Mister Lesbian Corumbá 2017. Nanda Ferraz foi eleita Miss Gay.

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